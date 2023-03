Girlpower: 13 x deze Amersfoortse zaken worden gerund door vrouwen

Who run the world? Girls! In Amersfoort staan een aantal gezellige en succesvolle zaken gerund door vrouwen! Dit is geen totaaloverzicht van alle zaken met eigenaresses, maar een lijstje ter inspiratie. Dit artikel werd geschreven en gepubliceerd op indebuurt.nl op de internationale vrouwendag op 8 maart.

Ariadne’s Project

In de Krommestraat vind je Ariadne’s Project. Hier haal je heerlijke mediterraanse lekkernijen, maar ook duurzame kleding, kaarsen en andere verantwoorde spullen voor in huis. Ariadne werd verliefd op Amersfoort en opende daarom haar winkel hier!

Beer & Schaap

Op de Mooistraat vind je nu Beer en Schaap, een kinderwinkel met cadeautjes, boeken en kinderkleding met een duurzame herkomst. Eigenaresse Lale Yucel startte de winkel omdat die volgens haar nog ontbrak in Amersfoort. Ze kiest haar producten uit op duurzaamheid en kwaliteit.

Bij Sophie

Op zoek naar een Mediterraans broodje, een gezonde lunch of heb je nog een lekker wijntje nodig voor een avondje borrelen? Dan ben je aan het juiste adres bij Bij Sophie. Eigenaresse Sophie Weesie is de trotse eigenaresse van de lunchroom met Mediterraans winkeltje.

The Blueberry

Op de Hof, in Emiclaer en tegenwoordig met een heuse bakkerij in Nijkerk… Lisette de Jong is de trotse eigenaresse van The Blueberry. Deze powervrouw weet met een paar ingrediënten de lekkerste taartjes en broodjes in elkaar te zetten. Sterker nog, ze maakte ooit eens het op één na lekkerste broodje van Nederland.

CHLOË

Corrie Balfoort runt al meer dan 40 jaar haar kledingwinkel aan de Krommestraat. Zoals ze het zelf omschrijft, vind je bij haar in de winkel iets anders dan de ‘dertien-in-een-dozijn kleding’.

Fashion Loft

Aan de Langestraat is zo’n acht maanden geleden een nieuwe winkel geopend. Het heet Fashion Loft en wordt gerund door Jeanet en Xanne, moeder en dochter! Deze twee powervrouwen hebben al veel dames laten glimlachen met hun advies en kleding.

Juffrouw Jacoba

Zoetekauwen, liefhebbers van hartig en alles daar tussenin: bij Juffrouw Jacoba zit je goed. De zaak van Manon Schaap en Barbara de Rooij brengt een stukje Frankrijk naar Amersfoort met als belangrijkste item op het menu: crêpes. Het team bestaat uit allemaal powervrouwen. Wel hoorden we dat de dames open staan voor een gezellige man om het team te versterken.

Juicy Fashion

Tamara van Juicy Fashion heeft een winkel aan het Sint Jorisplein. De zaak hangt vol met dameskleding, schoenen én sieraden. Elke week krijgt ze nieuwe producten in de zaak, waardoor je dus bij elk bezoek iets nieuws tegenkomt.

KLOOS Amersfoort

Aan de Langestraat vind je de winkel van Ellen Verhoef. KLOOS is een winkel waar veel vrouwen met liefde naartoe komen. Binnen krijg je namelijk eerlijk advies. Wie bij KLOOS winkelt, kan complimenten op haar nieuwe outfit verwachten. Van het personeel, maar ook van voorbijgangers op straat.

KOSelig

Ongestoord genieten van een taartje, ook als je een gluten-, koemelk-, soja-, ei- of notenallergie hebt. Want powervrouw Klasien de Jong van KOSelig houdt daar rekening mee.In Achter Het Oude Stadhuis 7 worden jouw dieetkeuzes zeer serieus genomen.

La Scala

De schilderijen van Tosca de Martin hangen aan de muur van de serre. Samen met haar man opende Tosca het restaurant. Helaas overleed haar man in 2013. Nu runt ze de zaak zelf. Je kunt aanschuiven vanaf de Krommestraat, of vanaf de Hof. Vroeger rende ze door de hele zaak, als gastvrouw, als kok, in de bediening… Tegenwoordig doet ze al die dingen nog steeds, maar mét een extra taak: als manager!

The Little Shop of Colours

Amersfoorts kleurrijkste winkeltje, The Little Shop of Colours in de Krommestraat, wordt gerund door moeder Ellen en dochter Roos. Dit stel weet samen een bijzondere collectie met heel veel kleur samen te stellen. Naast kleding vind je hier schoenen, accessoires, cadeautjes en hebbedingetjes.

Lunchhalte Lijn49

Eigenaresse Gerrie is gediplomeerd bakker en maakt elke dag verde broodjes en lekkernijen met zorg en liefde. Lunchhalte Lijn49 heeft een heerlijk terras en een menukaart waar elke hongerige Amersfoorter van gaat watertanden.

Natuurlijk zijn er nog véél meer zaken in Amersfoort met een vrouw achter het stuur. De bedrijven in dit artikel betalen niet voor een plaats in dit lijstje. Dit artikel dient ter inspiratie. Mist er nog een powervrouw? Zet deze dan in het zonnetje door ze te tippen in onze Facebook-reacties.

