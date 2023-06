Goed nieuws voor werkzoekenden in Amersfoort: aantal banen in 2023 groeit gemiddeld hard volgens UWV

Károly Illy volgt na zeventien jaar Michael Rutgers op als directeur van het Longfonds

Károly Illy is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van het Longfonds in Amersfoort. Hij volgt Michael Rutgers op, die na zeventien jaar met pensioen gaat. Per 1 oktober zal Illy, die nu nog kinderarts is, het stokje overnemen.