Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

De ASV Dalton­school bestaat 100 jaar: wat is er in die tijd veranderd? ‘Kregen weleens draai om de oren’

Voor duizenden kinderen was de ASV Daltonschool in Amersfoort een tweede thuis. Zo ook voor Aat Mosterd, Ithilde de Boone en Ben Dieterink, die in 1962 de school verlieten. Deze week waren ze weer even terug op vertrouwde bodem. Is er veel veranderd?