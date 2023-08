Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Wat voor Peter en Erik begon als een fantasie­tje, wordt nu door de stad omarmd: ‘Blauwe bootje moet blijven’

Wie maakt er zich nou druk over een blauw bootje, dat half ingegraven in een grasveld in de wijk Schothorst ligt? Wie denkt dat er van een mug een olifant wordt gemaakt, heeft het mis. De bedenkers ervan, Hooglander Peter Smit en Amersfoorter Erik van Oosten, hebben veel bijval gekregen voor hun verzet tegen het weghalen van het bootje. ‘Zó leuk dat mensen dit omarmen’.