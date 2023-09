Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Dreigende situatie in Bunschoten blijkt burenruzie: politie treedt op als rijdende rechter

De politie is maandagavond vanwege een dreigende situatie in groten getale uitgerukt naar de Tabakskamp in Bunschoten. Eenmaal aangekomen bleek het om een buurtconflict te gaan. Aanleiding: herrie van een motor.