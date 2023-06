Grachtenfestival Viva Vathorst is blijvertje: ‘Hoe leuk als je later kan zeggen dat je elkaar hier hebt ontmoet’

Schattig! In dit weiland stelen jonge vosjes de show: ‘Elke avond is het een galavoor­stel­ling’

Een kaartje kopen voor het theater of de bioscoop? Dat hoeft dezer dagen niet in Leusden. Voor wat entertainment kunnen inwoners gewoon de rand van een weiland opzoeken. Daar, verscholen in het hoge gras, voert een roedel vossen getrouw een ‘showtje’ op. ‘Het is elke avond een galavoorstelling hier.’