Gratis parkeren met Kerst, maar niet met het Suikerfeest? Dat moet anders, vinden Amersfoorters

Amersfoort en Bunschoten hebben er een nieuwe ‘megakerk’ bij door landelijke fusie

Door de landelijke fusie van twee kerkgenootschappen per 1 mei is in Amersfoort in één klap een nieuwe ‘megakerk’ ontstaan met maar liefst tien gemeenten in de stad en bijna vijfduizend leden. In Bunschoten is een nóg grotere kerk ontstaan.