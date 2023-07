Groenwerkzaamheden veroorzaken gaslekkage aan Amersfoortseweg

Hoe krijgen we onze ‘kwetsbare’ histori­sche huizen sneller energiezui­nig? ‘Gas was opeens peperduur’

Tocht in je nek. Warmte die door alle hoeken en kieren verdwijnt. Een torenhoge energierekening. Bij eigenaren van monumentale huizen is de noodzaak om te verduurzamen bijzonder groot, maar ze lopen ook tegen allerlei regels aan. Hoe kunnen we kwetsbare oude huizen energiezuinig maken, zonder ons cultureel erfgoed naar de bliksem te helpen?