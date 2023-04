Groep van 120 Oekraïense vluchtelingen verhuist van Plotterweg naar déze locatie

Nabestaan­den vinden vrijspraak medicijn­dea­ler ‘onbevredi­gend’, maar: ‘Hoop dat hij op het rechte pad komt’

Een voorlopig ‘onbevredigend’ einde aan een rechtszaak die 1,5 jaar voortsleepte. Spakenburg was in rep en roer toen in het najaar van 2021 twee mannen vlak na elkaar stierven aan een fatale combinatie verdovende middelen. Verdachte Sergio K. is nu vrijgesproken van dood door schuld: ‘Hij kan verder met zijn leven en morgen in vrijheid een broodje halen.’