Grootschalige zoekactie naar vermist meisje (12) in Soesterberg resulteert in een goede afloop

Nadat bekend werd dat het meisje van huis was gegaan, werd er groot alarm geslagen. Er werd direct een burgernet verspreid en de politie kwam met flink wat eenheden naar Soesterberg. Ook de helikopter hielp bij de zoektocht. ,,We zoeken met man en macht", zei de politiewoordvoerder erover.

Dat heeft geresulteerd in een goede afloop. Na uren zoeken, is het meisje gevonden. ,,Bedankt voor het uitkijken naar de dame. Ze is in goede gezondheid aangetroffen”, laat de politie via een aflopende burgernet op woensdagochtend weten.