Grote doeken, ijs en thermometer: zo zorgt visboer Jaap dat zijn vis zelfs op de heetste dagen niet bederft

De zomers worden steeds warmer. We puffen met z’n allen wat af. Maar welke beroepsgroepen hebben het nu echt zwaar te verduren? Welk werk is echt afzien met 30 plus graden en welk werk is een verademing? Verslaggever Danique de Breet zoekt het uit. In deze aflevering: de viskraam.

Vanuit de vitrine kijken een aantal glazige ogen mijn kant op. Het zijn niet die van visboer Jaap de Graaf (51) uit Spakenburg, maar wél die van zijn verse vis. Het is woensdagochtend op winkelcentrum Kraailandhof in Hoogland en het team van vishandel Jaap de Graaf staat al even paraat om hun klanten te voorzien van lekkernijen.

Het vers houden van de vis is voor De Graaf zijn grootste prioriteit tijdens de stijgende temperaturen. Warme vis gaat rotten en dat is slecht voor de gezondheid en kan zelfs erg gevaarlijk zijn. Daarom liet De Graaf bij het bouwen van zijn viskraam aan de kraambouwers al weten niet één, zoals veel viskramen zijn uitgerust, maar vier losse koelingen te willen. Zo is zijn kraam bestand tegen de stijgende temperaturen.

Zoveel mogelijk met ijs werken

Want vis die in de vitrine ligt, moet altijd onder de zeven graden liggen, zo stelt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Om dit te checken werkt de visboer met ijs en een thermometer. ,,’s Ochtends maken we de kar al klaar in de loods. Daar wordt dus ook al met zoveel mogelijk ijs gewerkt. Al kan niet alle vis, bijvoorbeeld zalm, rechtstreeks tussen het ijs liggen. Dat koelen we op koude platen.”

Terwijl De Graaf een piepschuimen bak uit de vriezer pakt vertelt hij verder. ,,We nemen ook ijs mee en af en toe vullen we de vitrine bij met nieuw ijs. Als het echt heel erg warm is dan dekken we de vitrine af met platen van plastic of een doorzichtig folie. Dat houdt de kou bij de vis.” Samen vullen we het ijs bij zodat de vitrine er weer keurig bij ligt.

Volledig scherm Verslaggever Danique helpt met de vitrine. © Ricardo Smit

In de winter lijkt het soms afzien voor de kraammedewerkers, maar volgens De Graaf is de hitte echt lastiger om in te werken. ,,Als het heel koud is dan kan dat ook slecht zijn voor de vis. Bijvoorbeeld omdat het bevriest. Toch is het werken met hele hoge temperaturen lastiger. Je bent constant aan het opletten of alles goed gaat en gekoeld blijft.”

De Graaf pakt er een kleine thermometer bij en steekt hem in de zalm. De teller geeft een keurige zes graden aan. De regels van de NVWA volgt De Graaf zorgvuldig op maar soms vindt hij ze iets extreem. ,,Bijvoorbeeld: een vis van drie weken oud onder de zeven graden is in theorie goed. Maar als ik een verse vis heb die acht graden is, kom ik daarmee niet door de keuring.”

Klachten over de vis

De keuringsdienst van de NVWA komt overigens volgens De Graaf meestal alleen langs als er een klacht binnengekomen is. De Graaf heeft nog nooit een klacht over zijn vis vernomen. Bovendien waarschuwt de NVWA volgens de visboer vaak eerst. ,,Vooral als de rest er gewoon goed uitziet”. Als het echt mis is, neemt de keurder een monster mee, dat daarna getest wordt op aanwezige bacteriën.

Volledig scherm Vaste klanten heeft de viskraam van Jaap de Graaf genoeg. © Ricardo Smit

En dan is er nog een grote vijand van de visboer in de zomer: de zon. ,,Bij alle markten geef ik aan dat ik het liefst met de rug naar de zon wil staan. Dat is het best voor de temperatuur van de vis. Toch kan dat niet altijd met de indeling van de markt. In Kattenbroek bijvoorbeeld. Daar staan we altijd op donderdagochtend.”

De Graaf wijst naar de rechterhoek van de kraam. ,,Daar komt dan de zon de kraam binnen. Als het een warme dag is kan, een salade bijvoorbeeld, na tien minuten al beginnen met bederven. Daarom hebben we altijd een grote doek mee die we kunnen ophangen om de zon buiten te houden.”

