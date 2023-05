Haken is weer hot, weet Paula (26): ‘Met een haaknaald en een draad kan je alles maken wat je wilt’

Zes oud-wethouders vangen samen bijna drie ton aan wachtgeld (en een van hen is al 13 jaar weg)

De gemeente Amersfoort heeft vorig jaar in totaal 288.000 euro overgemaakt naar de rekeningen van zes oud-wethouders. Zij hebben allen recht op wachtgeld. Opvallend: een van de ontvangers is al dertien jaar geen bestuurder meer in de gemeente.