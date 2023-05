Half bewolkte dag in Amersfoort

3,50 per muntje? Ondanks hogere prijzen blijft foodtruck­fes­ti­val Lepeltje Lepeltje populair

De gestegen prijzen op foodtruckfestival Lepeltje Lepeltje mogen de pret niet drukken. Het festival is onverminderd populair, blijkt ook uit het enthousiasme van bezoekers op vrijdag, de dag waarop het evenement werd geopend. ,,Alsof we weer terug zijn in onze studententijd, heerlijk.”