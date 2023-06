Halve marathon Amersfoort vanwege hitte niet van start: ‘Veiligheid is prioriteit’

Altijd en op iedere dag kunnen shoppen? Dit vinden onderne­mers daarvan: ‘Ze kunnen wel alles willen’

Altijd winkelen. Of het nou een zondag of een feestdag is. Als het aan Soest ligt, wordt dat binnenkort werkelijkheid. Soest loopt daarmee flink voor op andere gemeenten in de regio, die de teugels qua openingstijden strakker aanhouden. Maar wat vinden ondernemers daarvan?