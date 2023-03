Harde klap tegen boom in Baarn tijdens sneeuwbui

Indringen­de verhalen op bijeen­komst over schietpar­tij in Bunschoten: ‘Impact is groot’

Een bijeenkomst voor ooggetuigen van de schietpartij in Bunschoten is door een handvol mensen bezocht. Waarnemend burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper is desalniettemin tevreden: ,,De verhalen waren heel indringend.”