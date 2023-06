Helder weer in Amersfoort vandaag

Histori­sche afgang IJsselmeer­vo­gels: 6-0 nederlaag tegen Hercules, degradatie nabij

Een historische afgang voor IJsselmeervogels in Utrecht. De ‘Rooien’ verloren woensdagavond in de heenwedstrijd van de eerste nacompetitieronde met 6-0 bij Hercules. Trainer Gert Jan Karsten gelooft zaterdag in Bunschoten-Spakenburg niet meer in een wonder. ,,Ik neem hier de verantwoordelijkheid voor. Ik heb gefaald.”