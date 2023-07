Het aftellen begonnen: nog een paar dagen en dan loopt Merel (11) haar eerste Nijmeegse Vierdaagse

Alec Deckers in Dutch Open tennistoer­nooi in Amersfoort: ‘Als ik niet in mezelf geloof, wie gelooft er dan in?’

Na veel lichamelijk malheur begint Alec Deckers maandag op het Van Mossel Kia Dutch Open in Amersfoort aan de zoveelste doorstart in zijn tennisloopbaan. „Het is een kwestie van doorgaan en in jezelf blijven geloven.”