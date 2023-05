Het begon op de zolderkamer, nu levert dit bedrijf smartphonehoesjes in Europa

De molen staat dit weekend in het zonnetje, en De Windhond al helemaal: ‘Dit moet behouden blijven’

Molens in Nederland staan komend weekend in het zonnetje, want dan zijn de nationale Molendagen. En nergens wordt dit zo uitbundig gevierd als in Soest. Want zaterdag bestaat De Windhond precies vijftien jaar. Geboren en getogen Soester Wim Endendijk (78) kan niet wachten op de dag die komt. ‘Op een gegeven moment word je wel door het molenvirus besmet.’