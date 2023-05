Het postkantoor in Amersfoort: toen je nog postzegels kocht bij de balie

Dierenpark Amersfoort rouwt: ‘Oma Sjors’ (56), de oudste chimpansee, is overleden

Dierenpark Amersfoort rouwt om het overlijden van chimpansee Sjors. De 56-jarige aap had artrose en daardoor steeds meer moeite om te bewegen. Doordat haar conditie en motoriek steeds slechter werd, is besloten haar in te laten slapen.