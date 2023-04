Hoe graag Jeroen ook met het gezin in de auto zit, voor een leefbare stad moeten die stinkende dingen weg

TOEN EN NU De Joodse Eveline, het meisje van de Knopenfa­briek, miste de boot en kwam om in Auschwitz

Eveline de Leeuw werd op 30 september 1942 omgebracht in concentratiekamp Auschwitz. Wie was deze vrouw, de enige Joodse inwoner van Bunschoten, voor wie vorig jaar een struikelsteen in het trottoir van de Oude Schans werd gelegd? Deel 2 van een serie over de oorlog.