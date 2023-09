Hoera! Sinterklaas komt weer per boot de Eemhaven binnen (maar misschien wel voor het allerlaatst...)

Moet Amersfoort intocht Sint redden? ‘Jullie zijn toch ook jong geweest?’

Moet de Amersfoortse politiek de intocht van Sinterklaas redden en geld bijleggen? De jaarlijkse traditie van Sinterklaas dreigt in de Eemhaven dit jaar in gevaar te komen vanwege financiële problemen. We vroegen het onze lezers in de wekelijkse Kwestie. ‘Natuurlijk moet de intocht doorgaan, we zouden zelfs een crowdfunding kunnen starten!’