Hoeveel miljoenen euro’s moet Amersfoort aftikken in conflict met Vahstal? Het wordt eindelijk duidelijk

update Basis­school in Soest ontruimd na ruiken vreemde lucht, alle scholieren maken het goed

De Ludgerusschool aan de Vosseveldlaan in Soest is dinsdagmiddag ontruimd geweest, nadat er een vreemde lucht was geroken. De situatie is inmiddels onder controle. Alle scholieren maken het goed.