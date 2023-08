Iedereen blijft in stomme verbazing achter als Chris (16) zijn doedelzak pakt: ‘Geen Schot en tóch talent’

Dick Kooijman blij met terugkeer bij SDV Barneveld: ‘Ambiance op zondag vond ik een stuk minder’

Hij is terug daar waar hij zijn actieve loopbaan staakte, op sportpark Norschoten in Barneveld. Bij SDVB hoopt trainer Dick Kooijman te oogsten dit seizoen. De man uit Amersfoort (50) heeft zin in zijn avontuur. ,,Het is erg prettig werken met zoveel mensen met voetbalverstand.”