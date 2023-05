In gesprek over nieuwe woningen op Shell-locatie aan Hogeweg in Amersfoort

Van uilenpoep tot gek­ko-stront: DierenPark Amersfoort vroeg én kreeg honderden drollen

Wat poep van een hond of kat had DierenPark Amersfoort nog wel verwacht, toen ze Nederland opriep uitwerpselen in te leveren voor de wetenschap. Maar van een gekko, een uil of een wandelende tak? En dat allemaal in honderden zakjes? Dat overtreft de stoutste dromen. ‘We hebben zelfs poep van twee parkieten met een briefje, geschreven vanuit hun oogpunt’.