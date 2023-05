Inwoner Baarn probeert kat te redden na uitbreken brand, maar belandt daarbij zelf in ziekenhuis

LEZERSBRIEVEN Binnenstad Amersfoort houdt gemoederen bezig, ook Jeroen Stomphorst zorgt voor reuring

De binnenstad van Amersfoort houdt de gemoederen in deze krant al weken bezig. Als het niet gaat over het weren van bestelbussen of de leegstand van de winkels, dan gaat het wel over de algehele sfeer in de binnenstad. Over gemoederen gesproken, de column van Jeroen Stomphorst zorgt ook voor behoorlijk wat reuring bij lezers.