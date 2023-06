Is het mijn kleur of ligt het aan mij, vraagt Zuwena zich vaak af: ‘Vroeg of laat stoot je tegen een plafond’

Geen Oranje voor Maura Missaglia, wel het WK voor militairen: ‘Ik ben ook blij met een halve droom’

De grootste droom van Maura Missaglia was een plek in het nationale team. Dat kwam er niet van. „Ik ben ook blij met een halve droom,” aldus de Baarnse die Nederland de komende week vertegenwoordigt op het Militair Wereldkampioenschap Vrouwenvoetbal in Bunschoten-Spakenburg.