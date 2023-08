Jaap (76) fietst ruim 35.000 kilometer door Europa: ‘Je komt er achter dat het niet helemaal normaal is’

UPDATE Gewonde na steekinci­dent bij flat: de politie heeft een verdachte op het oog

Bij een conflict in de Lambert Heijnricsstraat in Amersfoort is zondagochtend een 45-jarige man neergestoken. De politie heeft een verdachte op het oog en hoopt die later op de dag aan te houden. ,,Hij mag ook zichzelf aangeven, dat scheelt een hoop gedoe.”