Jeugd wordt verleid om bouwvakker te worden tijdens dag van de bouw: ‘Prachtig om te zien hoe zo'n gebouw verrijst’

Fien zei tijdens een ontmoeting eens een keer helemaal niets en dat bleek een geniale zet

In de wijk Jericho, vlakbij de Prodentfabriek, ontmoette ik deze week Abdel Ali. Hij zat op een bankje, op een prachtig plekje in de avondzon. Het water dat komt vanaf de Koppelpoort voegt zich daar samen met het Valleikanaal in de Eem. Met zijn biertje keek hij uit over de Waterscouting en de Jachthaven.