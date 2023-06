Kans op bewolkt weer in Amersfoort vanochtend

80 jonge vluchtelin­gen verhuizen binnen Leusden naar nieuwe plek

Er komt plek in een bedrijfspand aan de Speelkamp 22 in Leusden voor tachtig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). De tachtig amv’ers die al bij het Van der Valkhotel in Leusden worden opgevangen verhuizen daarheen.