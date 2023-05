Kermis in Soest gaat niet door: vergunning te laat aangevraagd

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

Meer dan 20 jaar geleden kwam rapper Sticks op in de Nederlandse hiphopscene, als onderdeel van hiphoptrio Opgezwolle. In de tussentijd is het nooit echt stil geweest rondom de inmiddels 41-jarige Zwollenaar. Na meer dan tien (!) samenwerkingen met andere rappers is Sticks pas sinds een paar jaar solo actief. Verwacht in FLUOR muziek van z’n tweede soloalbum Alles Over Hoop, dat dit jaar werd uitgebracht.