Klaas Wilting stond jaren vooraan bij elke politieactie, nu vertelt hij erover in een theatershow

paardensport Geboren in Finland, rijdend voor Estland; de lange weg die de Nijkerkse Relander aflegde voor een bestaan als amazone

Ze ontdekte op haar vierde dat ze als springprof door het leven wilde, en vastberaden die droom waar te maken trok My Relander (24) op haar 16de de deur van haar ouderlijk huis in Estland achter zich dicht. Een verhaal over een in Finland geboren meisje uit een niet-paardenfamilie en een niet-paardenland die een juiste intuïtie bleek te hebben. Ze werd prof en boekte eind 2022 twee belangrijke internationale zeges.