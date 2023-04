Koeien keuren, schapen scheren en ‘af en toe’ een biertje: zo ziet Boerenmaandag er dit jaar uit

Nijkerk groeit in rap tempo maar Boerenmaan­dag, dát blijft altijd bestaan: ‘Wordt gezien als iets bijzonders’

In Nijkerk is het komende maandag niet zomaar een maandag, nee, het is Bóerenmaandag. De dag die menig inwoner al maanden in de agenda heeft staan, want waar zie je nog koeien midden op het centrale plein?