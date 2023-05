Kogel door de kerk voor 38 tijdelijke woningen in weiland bij Amersfoort: ‘Kunnen niet kieskeurig zijn’

Man (19) krijgt 4 jaar cel voor aanslag op woning Verdis­traat: ‘Ontplof­fing heeft enorme gevolgen’

De 19-jarige Spijkenisser A. is veroordeeld tot vier jaar celstraf voor het gooien van zwaar vuurwerk door het raam van een woning in de Verdistraat. Vlak naast de plek van de explosie lag een bewoner te slapen. „Hij is ternauwernood ontsnapt aan de levensgevaarlijke gevolgen van de ontploffing”, aldus de rechtbank Utrecht in haar vonnis.