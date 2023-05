Kunst op de vloer, fluwelen stoelen en 172 kroonluchters: in dit restaurant is alles uitzinnig

Dodenher­den­king en Bevrij­dings­dag in Amersfoort: dit is er te doen

Op 4 mei herdenken we en op 5 mei vieren we de vrijheid. Tijdens de Nationale Herdenking wordt er in Amersfoort stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De dag daarna wordt de vrijheid gevierd en ook dat laat Amersfoort niet stilletjes voorbijgaan.