Lawaai in tunnel in rondweg Soesterberg houdt bewoners uit hun slaap

Zwemster Atie (66) pakt er nog eens tien medailles bij en dat brengt haar totale oogst op... 924 stuks

ZPC Amersfoort veroverde afgelopen week meer dan honderd medailles bij het NK masters in de Amerena. Atie Pijtak, deelneemster aan de Olympische Spelen in 1972 in München, pakte er tien. Haar totale oogst bedraagt nu 924 medailles, een slordige dertig kilo. ,,De drive om met z’n allen prestaties neer te zetten is iets wat ik nooit zou willen missen.”