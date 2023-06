Leerlingen en docenten Amersfoortse Berg verhuizen voor twee jaar naar andere kant van stad

KEIVERLIEFD OP MIJN AUTO Een auto en mobiel terras in één: de Piaggio Ape 220 van Willem moet je niet onderschat­ten

Hij lijkt misschien klein, maar onderschat de Piaggio Ape 220 waar Willem van der Kaaij in rijdt niet. Het rode wagentje van Bakkie in de Buurt van Beweging 3.0 heeft achterin ruimte voor stoeltjes, tafeltjes, koffie, thee en nog veel meer. Alles om in de wijken van Amersfoort een mobiel terras op te bouwen.