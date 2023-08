Legokunstenaar William (40) stort zich op ‘zijn’ toren: ‘Grote Kerk wordt zelfs in Amerika herkend’

Column Jeroen had kippenvel ‘all over’ toen hij Femke Bol op groot scherm tóch wereldkam­pi­oen zag worden

‘Twee meter! Het was nog maar twee meter!’ Ik schrik me rot. We zijn nog maar een halve tel wakker en mevrouw Stomphorst roept het uit. Ze kan er maar niet over uit wat er die avond ervoor is gebeurd. Ik ook niet trouwens.