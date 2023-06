Lekker weer in Amersfoort vandaag

Dit is een school voor vluchtelin­gen­kin­de­ren: ‘Vakantie vinden ze stom, want er is niet veel voor hen’

Voor de meeste basisschoolkinderen is er één zekerheid: morgen zit ik gewoon weer naast mijn vriendje of vriendinnetje in de kring. Maar niet op Wereldwijzer. Daar moet je niet vreemd opkijken als er plots een stoeltje leeg is. Op deze gespecialiseerde school woont namelijk meer dan de helft van de leerlingen in een asielzoekerscentrum, waar verhuizingen aan de orde van de dag zijn. Het AD keek een dagje mee in de klas. ‘Ik zou liever op één plek blijven’.