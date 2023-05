Leusden gaat voorlopig niet handhaven op registratieplicht kringloopwinkels

Vrouw vertelt jaren later over misbruik van vader (68) om neefjes te beschermen: man krijgt vier jaar celstraf

Hij misbruikte jarenlang zijn dochter, die in 2021 pas aan de bel trok om zo haar neefjes te beschermen. Die waarschuwing is niet aan dovenmansoren gericht, en Van L. (68) wordt veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Precies waar het slachtoffer op hoopte: ‘Je moet gestopt worden, want zelf doe je het niet.’