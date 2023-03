Lezersbrieven over door rood licht rijden en de trieste leegstand in Amicitia

Duobaan ouderenzorg en kinderopvang?

Het plan van een Amersfoortse kinderopvangorganisatie en zorgorganisatie, om medewerkers een duobaan te geven met ouderenzorg en bso, kan op dit moment helemaal niet. Er zal dan iets aan de scholingseisen gedaan moeten worden. Sinds 2018 mag een (wijk)verpleegkundige niet meer in de kinderopvang werken, om de een of andere reden is bijv. een HBO-V diploma van de lijst met toegestane diploma’s gehaald. Er is dan scholing nodig, dat lijkt me demotiverend. Andersom kan iemand uit de kinderopvang ook niet zomaar ingezet worden in de wijkverpleging, daar is ook scholing voor nodig. Hoe gaan de organisaties dat oplossen?

Eliza Hofman

Almere