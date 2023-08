Livemuziek, speciaalbier en bingo: dit kun je verwachten van Lepeltje Lepeltje

Graafmachi­ne richt onver­wachts ravage aan in woning in Leusden: 'Er sliepen daar een man of vier’

Een compleet verwoeste gevel en veel, heel veel puin. Het zijn de stille getuigen van wat zich donderdagmiddag heeft voltrokken in een vermeend krakerspand in Leusden. Volgens omwonenden reed een graafmachine met volle vaart het pand in. Sindsdien leven volop vragen, óók bij de politie, die een onderzoek is gestart. ,,Voordat de agenten arriveerden, was de machine al weg.’’