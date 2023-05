Louis (27) verhardt stoffen tot texturen voor aan de wand: eigentijds, ingetogen en toch stijlvol

Vergeten muziekstuk van Joodse componist gespeeld tijdens dodenher­den­king in Hoogland

Tijdens Dodenherdenking in Hoogland speelt de fanfare van Sint Caecilia donderdag een vergeten muziekstuk van de Joodse componist Samuel Blazer (1870-1926). Diens zoon Louis woonde sinds 1930 in Hoogland en kwam in 1943 om het leven in Auschwitz.