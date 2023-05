Ludieke actie politieagenten: ‘Koop in plaats van verkeersboete maar een bloemetje voor je moeder’

Amersfoort geteisterd door aanslagen bij woningen: burgemees­ter Bolsius plaatst camera's

Om de veiligheid in de wijk Vathorst te verhogen, komt er per direct een camera in de buurt van de woning waar donderdagnacht een explosief af ging. De burgemeester van Amersfoort neemt dit besluit na ernstige zorgen uit de buurt.