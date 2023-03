Lynn Verhoeven (10) eerste kinderburgemeester van Amersfoort (en dit is haar droom voor de gemeente)

Na vijf jaar ‘knokken’ heeft Amersfoort­se kunstenaar zijn troon terug: ‘We zijn herenigd, eindelijk’

Na vijf jaar ‘knokken’ tegen de gemeente Den Helder werd kunstenaar Norbertus donderdag eindelijk herenigd met zijn gouden troon, een object dat voorheen in bruikleen in het Rob Scholte Museum stond. Een moment waar hij reikhalzend naar uit heeft gekeken. ,,Het is gered, hij is terug.”