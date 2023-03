Man (20) uit Soest aangehouden wegens betrokkenheid bij zware mishandeling Baarn

indebuurt.nl Toen in Amersfoort: toen elk huishouden op maandag wasdag hield

De was doen, het was vroeger een flinke klus. Amersfoorters waren er een hele maandag aan kwijt, zoals gewoonlijk. Op maandag wasdag hingen de waslijnen in Amersfoort uit, en waren de onderbroeken van de buren goed te zien.