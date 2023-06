Man (39) krijgt in de rechtbank last van zijn geweten en legt ineens bekentenis af: ‘De drugs en het wapen waren van mij’

indebuurt.nl Huh? Hoezo is Amersfoort officieel geen stad?

Is Amersfoort een stad of dorp? Ongeveer 764 jaar geleden ontving Amersfoort stadsrechten. Dat is toen bij wet vastgelegd. Daarbij noemen we Amersfoort een Keistad. Toch is niet iedereen het met elkaar eens dat Amersfoort een stad is. Wist je dat er officieel helemaal geen dorpen en steden meer bestaan in Nederland? Dat betekent dus dat Amersfoort officieel ook geen stad is.