Marloes leert je om je eigen kleding te maken: ‘Mooie tegenhanger van fast fashion’

Soest ook bezorgd over laagvlie­gen­de vliegtui­gen

In navolging van andere gemeenten in de regio als Amersfoort, Woudenberg, Houten en De Bilt heeft ook de gemeenteraad van Soest donderdagavond met 24 stemmen voor en vier tegen (VVD) een motie aangenomen tegen overlast door de geplande aanvliegroute van 120 vliegtuigen per dag over oostelijk Utrecht naar Schiphol.