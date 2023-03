Maurits (31) weet alles over speechen, maar Nederlanders zijn daar niet goed in (zelfs Baudet niet)

indebuurt.nl Stekjesrui­len in de WAR: vier de lente, doe mee met gratis workshops en meer

Mocht je nog niet bekend zijn met de WAR, dan is dit hét evenement waar je kennis met ze gaat maken. Op 26 maart is het namelijk Lente in de WAR. Tijdens het lentefestival dat ze organiseren, kom je alles tegen wat groen en duurzaam is!