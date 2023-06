Mega operatie in Amersfoort: gemeente gaat 28 duizend lichten in de openbare ruimte vervangen

1250 Amersfoor­ters willen referendum over nieuwe parkeer­plan: politiek buigt zich over eerste verzoek

In een mum van tijd heeft een groepje tegenstanders van de nieuwe parkeerplannen in Amersfoort 1250 handtekeningen verzameld. Zij hebben nu een eerste verzoek voor een referendum gedaan, met als doel dat Amersfoorters hun mening kunnen geven over het nieuwe parkeerbeleid. De Amersfoortse politiek gaat zich dinsdag al over het voorstel buigen.