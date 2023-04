Met aanwinst Robbie Coetzee heeft RC Eemland ‘een beest in het veld en een gentleman daarbuiten’

Michel pakte Europese titel waterski racen: ‘Met 150 kilometer per uur op de latten, het is echt kicken’

Het spectaculaire waterski racen op topniveau is in Nederland een vergeten sport. Toch waren ‘we’ daar goed in. Michel Kraan won veertig jaar geleden zijn eerste van in totaal drie Europese titels. „Als je uit evenwicht bent en valt, stuiter je op een betonvloer.”